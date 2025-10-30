Экономика
05:36, 30 октября 2025Экономика

Юрист рассказал о пенсиях для неработающих россиян

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Никогда не работавшему россиянину полагается пенсия по старости. Об этом сообщил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что в связи с этим гражданин РФ не останется вообще без пенсии. В то же время юрист указал, что размер социальной пенсии ниже позже по сравнению с обычной страховой пенсией. «С 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — сказал он. Кроме того, право на нее возникает на пять лет позже, добавил Поздняков.

Ранее депутат ГД Алексей Говырин рассказал, что некоторые категории россиян могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственные соцвыплаты по инвалидности.

