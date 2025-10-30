Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:06, 30 октября 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

Зеленский: Россия выпустила по территории Украины более 650 дронов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив более 650 дронов. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов», — прокомментировал он.

По словам Зеленского, повреждена энергетическая инфраструктура. Telegram-канал Shot сообщает о дронах «Герань-2», десятках «Кинжалов» и «Калибров», которые атаковали военные и энергетические объекты на украинской территории.

Ранее стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости