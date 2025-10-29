Киев частично остался без света

«Страна.ua»: В некоторых районах Киева пропало электричество

Киев оказался частично обесточен из-за перепадов напряжения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его информации, в некоторых районах города пропало электричество. Другие подробности не приводятся. Власти украинской столицы пока никак не комментировали ситуацию.

14 октября в Киеве произошел блэкаут. Помимо украинской столицы, аварийные отключения электроэнергии вводились сразу в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.

Позднее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что причиной отключения электричества в Киеве стала авария на высоковольтных линиях.