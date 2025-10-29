Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:30, 29 октября 2025Бывший СССР

Киев частично остался без света

«Страна.ua»: В некоторых районах Киева пропало электричество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Киев оказался частично обесточен из-за перепадов напряжения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его информации, в некоторых районах города пропало электричество. Другие подробности не приводятся. Власти украинской столицы пока никак не комментировали ситуацию.

14 октября в Киеве произошел блэкаут. Помимо украинской столицы, аварийные отключения электроэнергии вводились сразу в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.

Позднее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что причиной отключения электричества в Киеве стала авария на высоковольтных линиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал предложение испытать «Посейдон» на Бельгии

    В России представили «Чебурашку» для дронов

    Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

    «Адская боль». 167 россиян заразили гепатитом в онкоцентре. Очаг в кабинете КТ скрывали месяцами, через него прошли тысячи людей

    Российских военных заметили на северной окраине Красноармейска и сделали один вывод

    На Украине предупредили о грядущем массированном ударе

    Раскрыта разница в планах России, Украины и Запада

    Киев частично остался без света

    Во Франции у пенсионеров похитили украшения на сумму более полумиллиона евро

    В Конгрессе США назвали виновного в ухудшении отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости