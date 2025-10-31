Армия России овладела еще одним населенным пунктом в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли Новоалександровку в Днепропетровской области

Армия России овладела еще одним населенным пунктом в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о Новоалександровке, уточнили в министерстве. Контроль над ней установили бойцы группировки войск «Восток».

Всего за неделю под контроль соединений Вооруженных сил России перешли три населенных пункта Днепропетровской области.

Российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области с целью создания безопасной зоны вдоль госграницы. 27 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Егоровка.