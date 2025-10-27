Россия
12:25, 27 октября 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ заняли Егоровку в Днепропетровской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла Егоровку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над ним установили соединения Восточной группировки войск.

Также российским бойцам удалось продвинуться на указанном участке и нанесли поражения формированиям противника, отметили в военном ведомстве.

Российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области. Возможно, речь идет о выполнении задачи по созданию зоны безопасности вокруг границ новых субъектов Российской Федерации – регионов Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Ранее подразделениями ВС России был установлен контроль над населенным пунктом Першотравневое в Днепропетровской области.

