Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ Бологовкой Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Бологовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Контроль над селом установили военнослужащие одной из группировок.

Также российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Першотравневое в Днепропетровской области. Бои на территории этого региона началась после выхода на западные границы ДНР на одном из участков.

Ранее в командование Южной группировки российских войск доложило министру обороны России Андрею Белоусову об установлении контроля над Дроновкой в ДНР. Об этом стало известно в ходе посещения министром пункта управления группировки.

