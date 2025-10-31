Бывший СССР
Грузия отправит Украине помощь на 44 миллиона рублей

Правительство Грузии отправит генераторы Украине на 44 миллиона рублей
Фото: No Xcode Please Review / Reuters

Правительство Грузии отправит помощь Украине в виде генераторов на 1,5 миллиона лари (44 миллиона рублей). Решение кабмина южнокавказской страны приводит грузинский Первый канал.

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки в Украину», — говорится в сообщении ведомства. Правительство утвердило решение на заседании.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе подпишет постановление в пятницу, 31 октября, уточняет телеканал.

25 сентября президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне», выступая в Организации Объединенных Наций. «Мы лучше многих понимаем боль, которую сегодня переживает украинский народ. Сегодня, как и прежде, Грузия остается непоколебимой в своей поддержке украинского народа», — рассказал президент.

