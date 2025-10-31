Дмитрук: Украина истощена, ситуация в стране катастрофическая

На Украине сложилась катастрофическая ситуация. Об этом заявил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

По его словам, в стране происходит «переход к руинам» на фоне того, что США фактически вышли из конфликта. Парламентарий отметил, что на Украине в ходе конфликта провалилась мобилизация и в настоящее время фронт «пустеет».

«Все видят, что война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим — когда не останется тех, кого можно бросать на фронт. Украина истощена. И теперь вопрос не "когда закончится война", а "кто останется после нее"», — написал нардеп.

