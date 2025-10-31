Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 31 октября 2025Бывший СССР

В Раде заявили о катастрофе на Украине

Дмитрук: Украина истощена, ситуация в стране катастрофическая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине сложилась катастрофическая ситуация. Об этом заявил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

По его словам, в стране происходит «переход к руинам» на фоне того, что США фактически вышли из конфликта. Парламентарий отметил, что на Украине в ходе конфликта провалилась мобилизация и в настоящее время фронт «пустеет».

«Все видят, что война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим — когда не останется тех, кого можно бросать на фронт. Украина истощена. И теперь вопрос не "когда закончится война", а "кто останется после нее"», — написал нардеп.

Ранее Дмитрук раскрыл страх властей Украины. По его словам, Киев боится русской культуры.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Готовившего теракт на железной дороге Кубани застали дома и сняли на видео

    Лукашенко заявил о работе оппозиционера Романа Протасевича сотрудником разведки Белоруссии

    Си Цзиньпин завуалированно предостерег страны от поддержки США

    ЦБ предупредил об опасности быстрого снижения ключевой ставки

    Стало известно о планах Обамы по борьбе с Трампом

    Российского робота с «Елками» назвали недорогой альтернативой ЗРК

    В Раде заявили о катастрофе на Украине

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости