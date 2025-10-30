Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 30 октября 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о страхе властей Украины перед русской культурой

Нардеп Дмитрук: Власти Украины боятся русской культуры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Артем Дмитрук / YouTube

Украинская власть продемонстрировала свой страх перед русской культурой, приняв решение закрыть фанерой памятник поэту Александру Пушкину в Одессе. Такое мнение выразил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.

«Они боятся Пушкина, боятся памяти, боятся правды. Потому что все это сильнее их самих и неизбежно победит!» — сообщил он.

Ранее в Одессе законсервировали памятник Пушкину фанерными досками. Сообщается, что его могут готовить к демонтажу.

До этого Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, ученых, которые связаны с «российской имперской политикой». В списке числятся императоры Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, композитор Модест Мусоргский, историк Николай Карамзин и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости