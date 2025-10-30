Депутат Рады рассказал о страхе властей Украины перед русской культурой

Украинская власть продемонстрировала свой страх перед русской культурой, приняв решение закрыть фанерой памятник поэту Александру Пушкину в Одессе. Такое мнение выразил уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.

«Они боятся Пушкина, боятся памяти, боятся правды. Потому что все это сильнее их самих и неизбежно победит!» — сообщил он.

Ранее в Одессе законсервировали памятник Пушкину фанерными досками. Сообщается, что его могут готовить к демонтажу.

До этого Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, ученых, которые связаны с «российской имперской политикой». В списке числятся императоры Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, композитор Модест Мусоргский, историк Николай Карамзин и другие.