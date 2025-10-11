Бывший СССР
Украина опубликовала список связанных с «российской имперской политикой»

На Украине захотели убрать из публичного доступа связанные с Пушкиным объекты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, ученых, которые связаны с «российской имперской политикой».

В списке числятся императоры Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, композитор Модест Мусоргский, историк Николай Карамзин и другие. Перечисленные культурные и политические деятели, как указали в институте, связаны с «глорификацией Российской империи».

Институт отметил, что посвященные им объекты «подлежат устранению из публичного пространства».

Институт также подготовил список тех деятелей, которые не связаны с «российской имперской политикой». В него вошел русский художник Карл Брюллов, который, как следует из заявления, был активным организатором выкупа Тараса Шевченко из крепостного права, художник-символист Михаил Врубель, писатели Николай Гоголь и Александр Куприн.

Ранее официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова сравнила желающих запретить Александра Пушкина на Украине с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Сторонники этой инициативы, по ее словам, своим невежеством похожи на Полиграфа Шарикова, а Булгаков писал свою повесть как раз с «подобного рода» людей.

