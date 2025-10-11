Мир
Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

Захарова: Желающие запретить Пушкина на Украине похожи на булгаковского Шарикова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Официальный представитель Министерства внутренних дел (МИД) России Мария Захарова сравнила желающих запретить Александра Пушкина на Украине с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.

По данным агентства, так дипломат отреагировала на сообщения о том, что русского поэта и все связанные с ним объекты и названия признали на Украине пропагандой «российского империализма». Она уверена, что сторонники этой инициативы своим невежеством похожи на Полиграфа Шарикова, а Булгаков писал свою повесть как раз с «подобного рода» людей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о фигуре Христа для Украины.

