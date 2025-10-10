Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 10 октября 2025Бывший СССР

Захарова высказалась о фигуре Христа для Украины

Захарова: Страшно представить, кем на Украине признают фигуру Христа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о фигуре Христа для Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — заявила дипломат.

Так Захарова отреагировала на признание на Украине личности и подвига Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой «российского империализма». Соответствующее решение было принято Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

Ранее пропагандой «российского империализма» на Украине была признана Бородинская битва. Институт национальной памяти страны потребовал от местных властей провести «декоммунизацию» всех объектов, так или иначе связанных с памятью о сражении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости