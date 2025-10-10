Захарова высказалась о фигуре Христа для Украины

Захарова: Страшно представить, кем на Украине признают фигуру Христа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о фигуре Христа для Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — заявила дипломат.

Так Захарова отреагировала на признание на Украине личности и подвига Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой «российского империализма». Соответствующее решение было принято Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

Ранее пропагандой «российского империализма» на Украине была признана Бородинская битва. Институт национальной памяти страны потребовал от местных властей провести «декоммунизацию» всех объектов, так или иначе связанных с памятью о сражении.

