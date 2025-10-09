На Украине признали Бородинскую битву пропагандой российского империализма

На Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма». Выводы украинского Института национальной памяти публикует ТАСС.

«Институт требует от местных властей на Украине провести "декоммунизацию" всех объектов, так или иначе связанных с памятью о Бородинской битве, чтобы исполнить требования действующего законодательства», — говорится в сообщении агентства.

В декабре 2024 года в Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска. Кроме того, также были демонтированы изображения советских медалей «Золотая Звезда».

До этого Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, где задачами будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» страны. В ведомстве также сообщили, что настоящие процессы должны «проходить цивилизованно».