На Украине Ивана Сусанина признали пропагандой «российского империализма»

УИНП: Иван Сусанин признан на Украине пропагандой российского империализма

Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал личность и подвиг Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой «российского империализма». С документами института ознакомился ТАСС.

По решению УИНП, украинские власти, соблюдая закон о деккомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина. Пока в разных областях республики есть улицы, названные в его честь.

Ранее сообщалось, что на Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов. Уточняется, что это необходимо «с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствия законам про деколонизацию».

Также в республике призвали дерусифицировать названия нескольких областей.