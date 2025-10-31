ВСУ сосредоточили западную артиллерию в приграничной с Россией области

РИАН: Командование ВСУ сосредоточило западную артиллерию в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило большие объемы западных артиллерийских установок в приграничной с Россией Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов беспилотников, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские военные наносят удары по скоплениям техники и уже уничтожили несколько единиц буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

Ранее стало известно, что бойцы 57-й бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области. Отмечается, что дезертирство вызвано длительным нахождением на позициях, отсутствием ротации и снабжения подразделения.