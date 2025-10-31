Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 31 октября 2025Бывший СССР

ВСУ сосредоточили западную артиллерию в приграничной с Россией области

РИАН: Командование ВСУ сосредоточило западную артиллерию в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило большие объемы западных артиллерийских установок в приграничной с Россией Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов беспилотников, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские военные наносят удары по скоплениям техники и уже уничтожили несколько единиц буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

Ранее стало известно, что бойцы 57-й бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области. Отмечается, что дезертирство вызвано длительным нахождением на позициях, отсутствием ротации и снабжения подразделения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    Продавшую жилье из-за мошенников пенсионерку признали вменяемой

    Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимума

    Россиянина-диверсанта обнаружили в следовавшем в Белгородскую область поезде

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости