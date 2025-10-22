Силовики сообщили о бегстве ВСУ с позиций в Харьковской области

РИА Новости: Бойцы 57-й бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области

Бойцы 57-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций», —рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что из Константиновки бежала украинская администрация, а власть перешла к солдатам ВСУ. Отмечалось, что город является ключевым для обороны украинских подразделений в Донбассе.