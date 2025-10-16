«Самовластие военных». Украинская администрация бежала из ключевого для обороны ВСУ города. Что происходит в Константиновке?

Бойцы ВСУ захватили власть в Константиновке после бегства администрации

Из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) бежала украинская администрация, теперь власть там захватили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). На направлении продолжаются серьезные бои, город называют ключевым для обороны ВСУ в Донбассе.

В связи с бегством константиновской администрации командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте источник РИА Новости в силовых структурах

Город Константиновка расположен на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он находится к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра — оба населенных пункта Российская армия взяла под контроль в 2025 году.

Telegram-канал «Рыбарь» уточняет, что с константиновского направления поступают данные о тяжелых боях за Плещеевку и Иванополье — Вооруженные силы (ВС) России здесь продвигаются от Дзержинска на северо-запад к Константиновке.

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

ВС России закрепляются на восточных окраинах Константиновки

10 октября канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что диверсионно-разведывательные группы российских войск прорвались в Константиновку, которая имеет ключевой для обороны ВСУ в Донбассе характер. ВС РФ удалось пробиться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино. Военкор Александр Коц, в свою очередь, писал, что подразделения группировки «Юг» теперь получат возможность сконцентрироваться на Константиновке — она простреливается насквозь из села Клебан-Бык, расположенного на возвышенности.

Позднее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о закреплении Российской армии. По его словам, части украинских войск ожесточенно сопротивляются. «Мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта», — указал он.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что у Константиновки идут серьезные бои. «Конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются», — сказал он. Пушилин добавил, что значительно улучшить ситуацию российским военным удалось южнее Клебан-Быкского водохранилища.