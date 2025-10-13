Пушилин рассказал о боях у ключевого для обороны ВСУ в Донбассе города

Пушилин: У Константиновки в ДНР идут серьезные бои

У Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) идут серьезные бои. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются», — сказал он. Чиновник также отметил, что значительно улучшить ситуацию российским военным удалось южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее Пушиллин заявил, что российские военные продвигаются в Ямполе в ДНР. При этом он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы на данный участок и старается удержать населенный пункт.

В пятницу, 10 октября, стало известно, что российские диверсионно-разведывательные группы прорвались в Константиновку. Город называют ключевым для обороны ВСУ в Донбассе.