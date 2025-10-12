Пушилин прокомментировал продвижение ВС России в Ямполе

Пушилин: ВС России продвигаются в Ямполе, несмотря на переброску резервов ВСУ

Российские военные продвигаются в Ямполе в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на переброску резервов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам политика, противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населенный пункт.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о росте площади территории, занимаемой ежемесячно российскими бойцами в зоне СВО, практически в два раза. По его словам, если раньше она составляла 300-400 квадратных километров, то теперь — 700 квадратных километров в месяц.