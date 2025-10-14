Бывший СССР
01:15, 14 октября 2025Бывший СССР

Марочко заявил о закреплении российских войск в Константиновке

Марочко: ВС России закрепляются на восточных окраинах Константиновки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки Донецкой народной республики (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать город, ожесточенно сопротивляются.

«Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта (Константиновки — примечание "Ленты.ру")», — указал он.

Ранее сообщалось, что у Константиновки в ДНР идут серьезные бои.

