Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:51, 2 мая 2026

ВСУ атаковали Ленобласть

Дрозденко: В Ленобласти силами ПВО уничтожено 2 БПЛА, боевая работа продолжается
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 2 мая вновь атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 06:07.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за 40 минут в воздушном пространстве 47-го региона было перехвачено и уничтожено два вражеских беспилотника.

«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Губернатор также добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok