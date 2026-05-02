Бывший СССР

Силовики рассказали об избегающем боев с ВС России элитном подразделении ВСУ

ТАСС: Засекреченное подразделение ВСУ Art Division избегает боев с ВС РФ у Сум
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Засекреченное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) Art Division, переброшенное в Сумскую область, избегает столкновений с Вооруженными силами (ВС) России, ограничиваясь пиаром в тылу. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумскую область переброшена Art Division — артиллерийская дивизия, подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, чтобы повлиять на плачевную ситуацию под Сумами. "Элита" никаких боестолкновений не проводит, наоборот, пиарится в тылу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, данное подразделение является одним из наиболее технологичных и засекреченных в ГУР Украины.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из «элитной» 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины несут значительные потери в боях за Кондратовку в Сумской области.

