Россиянам посоветовали положить часть сбережений в банковскую ячейку

Юрист Хаминский: Россиянам стоит хранить часть наличных в банковской ячейке

Россиянам стоит положить часть сбережений в наличных деньгах в банковскую ячейку. Это наиболее безопасносе место для хранения, посоветовал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством «Прайм».

«Оптимальный подход состоит в диверсификации. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации», — пояснил юрист.

По словам специаиста, хранить крупные суммы денег дома небезопасно, поскольку их можно утратить в ходе кражи, пожара или мошеннических действий.

Размер оптимального наличного резерва, по словам Хаминского, должен достигать суммы, необходимой для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев. Остаток средств лучше хранить на банковских счетах, резюмировал Хаминский.

