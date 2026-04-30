Россиянам назвали способ накопить миллион рублей

Доцент Щербаченко: Чтобы накопить миллион, надо меньше тратить на развлечения

Чтобы в 2026 году россиянин смог накопить миллион рублей, он должен грамотно планировать расходы. Об этом заявил доцент финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко. Его процитировало NEWS.ru.

По его словам, такую сумму можно накопить, если каждый месяц откладывать около 83,3 тысячи рублей, что невозможно при средней московской зарплате в 173 748 рублей. Поэтому следует оптимизировать финансовое поведение. Например, сократив расходы на развлечения. В частности, доцент призвал отказаться от ненужных подписок на стриминговые платформы, а также экономить на ЖКУ за счет внедрения энергосберегающих технологий. Еще одним вариантом может стать подработка — фриланс.

Часть сбережений (10-15 процентов), по мнению экономиста, следует вложить в ценные бумаги или разместить на банковском вкладе.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что накопление миллиона рублей потребует от человека целеустремленности и силы воли. Эти качества необходимы для того, чтобы не тратить часть ежемесячных доходов, а направлять их на банковский счет.