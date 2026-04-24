Желающим накопить миллион рублей дали один важный совет

Экономист Григорьев отметил, что желающему накопить миллион нужна сила воли

Желающему накопить миллион рублей россиянину нужна целеустремленность и сила воли, отметил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Такой совет специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас поясню, почему это понадобится. Нужно при каждой зарплате, авансе или других видах доходов, которые существуют, какую-то часть отделять, не тратить и размещать так, чтобы она не лежала в кошельке. Лучше ее положить на банковский счет», — рекомендовал Григорьев.

Экономист рассказал, что у большинства банков сегодня есть удобный для накоплений механизм — пополняемый вклад.

«Там ставки ниже, чем по срочным [вкладам], тем не менее проценты начисляются», — добавил он.

Как эту сумму выделить? Нужно подсчитать те расходы, которые человек осуществляет априори в течение месяца, заложить сумму на непредвиденные расходы, а то, что свыше этого, нужно откладывать. Будут возникать искушения: «Я накопил. Лучше сейчас куплю себе какую-то вещь, которая мне нравится, а потом еще накоплю». Поэтому здесь важна последовательность и психологическая установка Владимир Григорьев кандидат экономических наук, финансовый эксперт

По словам Григорьева, если речь идет о начале пути, то инструменты, кроме банковских вкладов, рассматривать не стоит.

«Но если уже процесс идет, и количество накопленных средств исчисляется сотнями тысяч, то можно подумать о том, чтобы часть этих денег направить в какие-то другие финансовые инструменты: облигации и драгоценные металлы», — заключил экономист.

Ранее в России подсчитали, сколько времени требуется, чтобы накопить сумму на погашение первого взноса по ипотеке. По расчетам аналитического центра ДОМ.РФ, на это уйдет два-два с половиной года. В то же время сами россияне, согласно результатам опроса, признаются, что тратят на эту цель больше трех лет.