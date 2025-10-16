Бывший СССР
Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

После бегства администрации из Константиновки власть захватили военные ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили захват власти в Константиновке, борьба за которую в настоящее время идет на Донбасссе, после того, как гражданская администрация совершила побег из города. Об этом заявил источник РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте», — отметил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что самые напряженные бои в зоне украинского конфликта сегодня разворачиваются на красноармейском направлении, а также в районе Константиновки. «Что касается Константиновки и Красноармейска, то там очень серьезные укрепрайоны, где противник собирается сидеть до последнего», — подчеркнул он.

