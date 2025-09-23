Военный эксперт Дандыкин: Бои под Красноармейском самые тяжелые

Самые напряженные бои в зоне украинского конфликта сегодня разворачиваются на красноармейском направлении, а также в районе Константиновки, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Самые напряженные бои сейчас в районе Красноармейска, там есть продвижение. Также Константиновка на донецком направлении. Сегодня взят под контроль один из населенных пунктов в ДНР. Еще тяжелые столкновения сейчас в Купянске на харьковском направлении. Это важнейший логистический и транспортный центр», — сказал Дандыкин.

Кроме того, он добавил, что противник также пытается атаковать в районе Сумской области, где российские военные формируют зону безопасности. Туда, по словам военного, брошены большие резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но вытеснить российские силы не удается.

«Что касается Константиновки и Красноармейска, то там очень серьезные укрепрайоны, где противник собирается сидеть до последнего. Мы предпочитаем обходить города, потому что там тяжелейшие бои, а ВСУ — нет, — считает Дандыкин. — Надеюсь, что эта осенняя кампания будет связана с большими неприятностями для противника».

Ранее сообщалось, что Российские войска заняли населенный пункт в зоне украинского конфликта. Речь идет о селе Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения «Южной» группировки войск.