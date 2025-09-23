Россия
12:22, 23 сентября 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны РФ: Российские войска заняли населенный пункт Переездное в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения «Южной» группировки войск. Вооруженные силы (ВС) России также продолжили уничтожать противника, который оказался в окружении в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.

За сутки украинские войска потеряли до 250 бойцов, американские боевую машину пехоты (БМП) Bradley и бронетранспортер (БТР) М113, а также 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области. Уточнялось, что контроль над населенным пунктом установили штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады.

.
