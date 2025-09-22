Бывший СССР
Армия России взяла под контроль седьмой населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль Калиновское Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области. Об этом пишет Telegram-канал «Воин DV».

«Село Калиновское стало седьмым населенным пунктом на Днепропетровщине и девятым в сентябре, освобожденным от присутствия ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль над населенным пунктом установили штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. ВСУ, пишет Telegram-канал, потеряли на этом участке роту военных и семь единиц бронетехники и вооружения.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что у ВС России наилучшим участком фронта является местность на границах Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

