Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:22, 21 сентября 2025Бывший СССР

Военный эксперт назвал самые успешные участки СВО за неделю

Марочко: «Центр» и «Восток» стали самыми успешными участками СВО за неделю
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участки группировок войск «Центр» и «Восток» стали самыми успешными в зоне спецоперации (СВО) на Украине за неделю. Об этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС.

«Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок "Центр" и "Восток", а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», — сказал он.

По его словам, российские войска «очень активно продвигаются» на данном участке фронта, освобождая населенные пункты. Марочко подчеркнул, что это не означает отсутствие успехов на других направлениях.

Ранее Марочко рассказал, что ВС России продвинулись у пяти населенных пунктов в ДНР. По его словам, российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское.

