22:03, 20 сентября 2025

Военкоры раскрыли детали продвижения российских войск к Лиману

RusVesna: ВС России продвигаются к Лиману, штурмуя Шандриголово и Новоселовку
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление на краснолиманском направлении, штурмовики продвигаются в Среднем и стремятся полностью взять его под контроль. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Как утверждают военкоры со ссылкой на украинских военных аналитиков, в Шандриголово продолжаются ожесточенные бои. Российским военным удалось закрепиться в южной части поселка и взять под контроль «значительную территорию».

Также активные боевые действия ведутся в Новоселовке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить темп наступления войск РФ посредством использования дронов.

«Ситуация остается тяжелой и динамичной: обе стороны перебрасывают дополнительные силы, и именно сейчас формируется линия, которая определит ближайшую перспективу на этом участке фронта», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское.

