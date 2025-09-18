Стало известно о продвижении Армии России сразу у пяти населенных пунктов

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в ДНР», — сообщает он.

При этом ширина фронта, где продвигается Российская армия, составляет более 20 километров, замечает Марочко.

Военный эксперт также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) параллельно оказывают «серьезное сопротивление», добавляя, что украинская армия сосредоточена на удержании стратегических высот на краснолиманском направлении.

10 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал подробности продвижение Российской армии в ДНР. По его словам, ВС России ведут бои в высотной застройке в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название — Покровск).