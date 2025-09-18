Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 18 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении Армии России сразу у пяти населенных пунктов

Марочко: ВС РФ продвинулись у пяти населенных пунктов в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalya Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в ДНР», — сообщает он.

При этом ширина фронта, где продвигается Российская армия, составляет более 20 километров, замечает Марочко.

Военный эксперт также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) параллельно оказывают «серьезное сопротивление», добавляя, что украинская армия сосредоточена на удержании стратегических высот на краснолиманском направлении.

10 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал подробности продвижение Российской армии в ДНР. По его словам, ВС России ведут бои в высотной застройке в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название — Покровск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    56-летняя супермодель снялась в нижнем белье для журнала

    Россиянин описал валюту в стране Центральной Америки словами «привет от XVI века»

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости