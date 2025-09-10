Бывший СССР
Пушилин раскрыл подробности боев в Красноармейске

Пушилин: ВС России ведут бои в высотной застройке в Красноармейске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои в высотной застройке в подконтрольном Киеву Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что бои в самом Красноармейске — в высотной застройке», — подчеркнул политик.

Пушилин также прокомментировал наступление ВС России в районе выступа у подконтрольного Киеву Доброполья и назвал его полезным и значимым. По словам главы ДНР, на данном участке фронта продолжаются контратаки с обеих сторон.

Ранее военкоры рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области. Как сообщается, российские войска развивают наступление на Новопавловку в Днепропетровской области, продвигаясь с северо-востока и юга.

