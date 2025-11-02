Госдолг Украины вырос в три раза

Госдолг Украины с 2022 года вырос в 3 раза, для его погашения потребуется 35 лет

Государственный долг Украины с 2022 года вырос в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде.

По данным агентства, в партии рассказали, что для погашения госдолга потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам — более 3,8 триллиона гривен.

По информации «Европейской солидарности», по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг страны составил 8,024 триллиона гривен. Отмечается, что в 2026 году эта сумма продолжит расти.

Ранее украинский эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы.