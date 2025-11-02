Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 2 ноября 2025Россия

Пушилин назвал критической для ВСУ ситуацию в одном из городов ДНР

Пушилин: Ситуация для ВСУ в Димитрове является критической
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Дениса Пушилина

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Димитров Донецкой народной республики (ДНР) стала критической. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В районе Димитрова ситуация для противника уже не приближается к критической, а критическая», — сказал он.

Помимо того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в районе села Звановка и города Северск в ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в октябре одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

    Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

    Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости