Пушилин: Ситуация для ВСУ в Димитрове является критической

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Димитров Донецкой народной республики (ДНР) стала критической. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В районе Димитрова ситуация для противника уже не приближается к критической, а критическая», — сказал он.

Помимо того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в районе села Звановка и города Северск в ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в октябре одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество.