03:33, 16 октября 2025Бывший СССР

Назван самый успешный для ВС России участок фронта за месяц

Марочко: Серебрянское лесничество стало самым успешным участком фронта для ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В минувшем месяце одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции (СВО) для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление, об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За истекший месяц это самый результативный участок у наших войск. Мы не только выбили украинских боевиков с Серебрянского лесничества и Кременских лесов, но и продвинулись в юго-западном направлении», — подчеркнул военный эксперт. Он добавил, что взятие под контроль этой зоны позволило продвинуться в наступлении на Северск в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Марочко, Армия РФ продолжает зачищать территорию Серебрянского лесничества от опасных боеприпасов, брошенных противником.

«[Освобождение Серебрянского лесничества] облегчило ситуацию для жителей прифронтовой Кременной. Но в целом говорить о том более-менее безопасном положении можно будет, когда мы возьмем населенные пункты Северск и Красный Лиман», — рассказал эксперт, обратив внимание, что из этих зон Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирное население.

Прозванная «лесом призраков» территория Серебрянского лесничества в ЛНР перешла под контроль России в сентябре 2025 года. Как заявили в Министерстве обороны РФ, это удалось благодаря слаженной работе мотострелков, штурмовиков, разведчиков и артиллеристов.

