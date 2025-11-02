Угрозе Трампа в отношении Нигерии нашли объяснение

Военкор Котенок: Трамп угрожает Нигерии из-за нефти

Российские военкоры объяснили угрозу президента США Дональда Трампа ввести американские войска в Нигерию. Так, Юрий Котенок к своем Telegram-канале объяснил, что слова о расправах над христианами — лишь формальный повод.

По его словам, христиан лишают жизни в Нигерии уже несколько десятилетий. «Но еще Нигерия — это довольно большие запасы нефти. Не Венесуэла и не Ирак, но тоже немало, особенно по региональным меркам. А раз в стране есть нефть, повод для американского вмешательства всегда найдется», — указал он.

Военкор Александр Сладков согласился с мнением коллеги, предположив, что Трампу нет дела до нигерийских христиан, но есть дело до нигерийской нефти. К тому же, напомнил он, Трамп уже готовится к нападению на богатую запасами углеводородов Венесуэлу, ссылаясь на угрозу со стороны наркокартелей и президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. По его словам, министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок.