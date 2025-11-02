Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в Нигерию

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, американское министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок. Он также пригрозил Нигерии прекращением всей помощи со стороны США.

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», — написал глава государства, призвав нигерийское правительство «действовать быстро».

Ранее Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.