Трамп опроверг планы нанести удары по одной стране

Трамп заявил, что не собирается наносить удары по Венесуэле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. Его слова передает Reuters.

«Нет», — ответил американский лидер на соответсвующий вопрос.

Ранее газета Miami Herald со ссылкой на источники заявила, что операция Соединенных Штатов по нанесению ударов по военным объектам на территории Венесуэлы может начаться в ближайшие дни или часы. «Целью запланированных ударов будет уничтожение военных объектов, используемых наркокартелем, который, по утверждению США, возглавляет венесуэльский лидер Николас Мадуро», — пишет издание.

До этого сообщалось, что США определили цели для готовящихся ударов на территории Венесуэлы.

