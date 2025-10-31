Трамп опроверг планы нанести удары по одной стране

Трамп заявил, что не собирается наносить удары по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. Его слова передает Reuters.

«Нет», — ответил американский лидер на соответсвующий вопрос.

Ранее газета Miami Herald со ссылкой на источники заявила, что операция Соединенных Штатов по нанесению ударов по военным объектам на территории Венесуэлы может начаться в ближайшие дни или часы. «Целью запланированных ударов будет уничтожение военных объектов, используемых наркокартелем, который, по утверждению США, возглавляет венесуэльский лидер Николас Мадуро», — пишет издание.

До этого сообщалось, что США определили цели для готовящихся ударов на территории Венесуэлы.

