День народного единства в 2025 году: суть, история и традиции праздника

В России отмечают День народного единства

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Праздник напоминает о событиях 1612 года, когда собранное купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским ополчение освободило Москву от польских войск. О том, как эти события связаны с почитанием Казанской иконы Божией Матери, рассказывает «Лента.ру».

Дата Дня народного единства в 2025 году

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают в одну и ту же дату — 4 ноября. Это государственный выходной.

В 2025 году 4 ноября выпадает на вторник

В честь праздника россияне отдыхают три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник).

Фото: Aleksandr Stepanov / Shutterstock / Fotodom

Когда учредили праздник

В СССР 7 и 8 ноября отмечали День Октябрьской революции 1917 года. В его честь во многих городах страны проходили праздничные парады и шествия. С 1991 года масштабных мероприятий уже не проводили, хотя праздник не отменили. С 1992-го 8 ноября сделали рабочим днем.

В 1996 году 7 ноября стали отмечать День согласия и примирения — праздник просуществовал до 2004 года. Тогда Госдума выступила с предложением учредить в стране День народного единства.

Авторы инициативы отметили, что День народного единства призван заменить праздник 7 ноября, так как тот долгие годы был «источником напряжения в обществе»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Так, 4 ноября 2005 года, ровно 20 лет назад, страна впервые отметила День народного единства, посвященный освобождению Москвы от польских захватчиков.

История праздника

Праздник связан с событиями 400-летней давности: в начале ноября 1612 года народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского и посадского старосты Кузьмы Минина освободило Москву от польских захватчиков. Войска штурмом взяли Китай-город, польский гарнизон капитулировал и 6 ноября (25 октября по старому стилю) сдался. В 1649 году царь Алексей Михайлович установил 4 ноября церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, с заступничеством которой народ связывал победу. Позднее к этой дате приурочили и День народного единства.

После смерти сына Ивана IV Грозного царя Федора I Иоанновича в 1598 году на Руси наступил период, известный как Смутное время. Федор оказался последним царем из династии Рюриковичей, правившей русскими землями почти 700 лет. У Грозного попросту не осталось больше наследников: его старший сын Иван скончался в 1581 году, а младший, царевич Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе в 1591 году.

В народе верили, что Дмитрий на самом деле выжил и может законно претендовать на престол. Это убеждение ставило под сомнение легитимность власти Бориса Годунова, шурина покойного царя, который занял трон.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, в 1605 году на престол взошел Лжедмитрий I — самозванец заявил, что он и есть спасшийся царевич. Народ поверил ему, и Лжедмитрий взошел на трон. Продлилось его правление всего год: уже в 1606-м его казнили в ходе Московского восстания под руководством князя Василия Шуйского. На следующий год претендовать на престол пытался Лжедмитрий II, но взять Москву он не смог.

В 1610 году власть перешла к семи знатным московским боярам во главе с князем Федором Мстиславским — историки называют период их правления Семибоярщиной. Власть боярского совета фактически не распространялась за пределы Москвы: на западе стояло войско Речи Посполитой во главе с гетманом Станиславом Жолкевским, а на юго-востоке — Лжедмитрий II. Опасаясь его прихода к власти, бояре подписали договор с Жолкевским, признали царем польского королевича Владислава Вазу и разрешили польско-литовским войскам войти в Москву.

В итоге поляки занимали Москву в течение двух лет — с 1610 по 1612 год. Чтобы избавиться от польских интервентов и остановить постоянные грабежи, которые они совершали, в Рязани сформировали первое народное ополчение. Однако выполнить свою цель ему не удалось. Тогда повторную попытку собрать народ для борьбы предприняли в Нижнем Новгороде Минин и Пожарский — их затея оказалась успешной.

В августе 1612 года силы второго ополчения объединились с остатками первого и разбили польскую армию под Москвой. В начале ноября (по новому стилю) столицу удалось полностью освободить от оккупации.

Фото: Shcherbakov Ilya / Shutterstock / Fotodom

В начале следующего года в Москве прошел Земский собор, на котором состоялись выборы нового царя. По их итогам престол занял Михаил Федорович Романов, это положило конец Смутному времени.

День народного единства — это праздник, который показывает, насколько силен русский народ, если решит сплотиться ради общей цели. Он напоминает, что сообща россияне могут справиться с любыми испытаниями, а также учит помнить и уважать историю.

Связь с Днем Казанской иконы Божией Матери

4 ноября в нашей стране отмечается еще одно событие — праздник Казанской иконы Божией Матери. Православное торжество неразрывно связано с Днем народного единства.

По легенде икона Божией Матери, на которой изображен лик Богородицы с младенцем, была найдена в Казани в 1579 году после сильного пожара под слоем пепла. По преданию, на место, где она лежала, указала 10-летняя девочка.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Считается, что икона помогает в исцелении многих болезней. Чудотворными становятся и списки — особые копии, которые могут незначительно отличаться от оригинала. Один из таких списков был у ополченцев, освободивших столицу в 1612 году. После победы над поляками Казанская икона стала еще и символом защиты Отечества.

Православные верующие считают, что икона помогла русскому войску прийти к победе в 1612 году. По их убеждению, этот образ Богородицы укрепил дух ополченцев в борьбе с поляками

Каждый год 4 ноября в церквях по всей стране проходят молебны в честь героев того времени и всех военнослужащих. Христиане приходят помолиться Богородице, особенно ее чтут верующие, чьи родственники или друзья проходят службу в горячих точках.

Традиции праздника

В День народного единства 4 ноября во многих городах России устраивают народные гулянья, на главных площадях выступают артисты с патриотическими песнями, проводятся спортивные соревнования. Политические партии и общественные движения устраивают митинги и шествия.

Фото: to_look_further / Shutterstock / Fotodom

Основные мероприятия проводят в Москве и на родине лидеров народного ополчения — в Нижнем Новгороде.

Программа Дня народного единства в 2025 году в Москве

В столице праздник отмечают на разных площадках:

В Царицыно 4 ноября московский «Театр РОСТа» покажет интерактивный спектакль «Около музыки» о дружбе и взрослении, а камерный ансамбль Art-camerata исполнит произведения Милия Балакирева, Григория Свиридова и Альфреда Шнитке.

На ВДНХ в павильоне «АТОМ» можно посмотреть фильм «Любовь под грифом. Секретно», а также послушать знаменитых «Бурановских бабушек» и посетить экскурсию по территории главной выставки страны «Народное единство в символах архитектуры ВДНХ».

Кроме того, 3-4 ноября в столице проходит традиционная «Ночь искусств» — в этом году ее приурочили ко Дню народного единства. В рамках события под девизом «В единстве культур — сила народа» запланировано более 350 мероприятий.

Фото: Красильникова Наталия / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Мероприятия «Ночи искусств» 4 ноября 2025 года:

в 18:00 в Музее Москвы пройдет лекция «Почему Москва стала центром объединения русских земель»;

в парке «Зарядье» в 20:00 состоится творческая встреча, участникам которой расскажут, как персонажам фильмов создают образы и в чем заключаются особенности работы художников по костюмам;

в Культурном центре ЗИЛ в 16:00 можно будет посетить концерт «Патриоты России»;

в Московском музее современного искусства в 13:00 расскажут о культурном коде русского авангарда;

в усадьбе Люблино в 18:00 зрителям покажут спектакль по мотивам пьесы Антона Чехова «Медведь».

Кроме того, с 31 октября по 5 ноября в столице впервые проходит международный фестиваль «Народы России и СНГ». Его гости могут посетить тематические выставки и мастер-классы.

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Отношение россиян к Дню народного единства

По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, с 2012 по 2024 год число россиян, которые ощущают народное единство, выросло с 23 процентов до 61 процента. 38 процентов участников опроса видят в празднике 4 ноября символ единения всех народов России. Почти каждый пятый (23 процента) считает его не особо важным, а 7 процентов респондентов и вовсе рады ему только как лишнему выходному.

4 процента опрошенных видят в 4 ноября просто замену старому празднику 7 ноября. Про освобождение Москвы от польских захватчиков вспомнили лишь 3 процента. Столько же респондентов назвали этот день просто прекрасным праздником, не вдаваясь в подробности.