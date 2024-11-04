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00:10, 4 ноября 2024Россия

4 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

4 ноября по всей России отмечают День народного единства, а жители Марий Эл празднуют День Республики. Православные верующие сегодня вспоминают чудеса Казанской иконы Божией матери. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День народного единства

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Так в России завершился долгий период Смуты — через несколько месяцев после освобождения столицы на престол избрали нового царя — Михаила Федоровича Романова.

День народного единства призван напомнить, как ополченцы продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

День Республики Марий Эл

Праздник установлен в честь образования Марийской автономной области в 1920 году. Он провозглашает идеи единения марийского народа, бережного отношения к самобытной культуре, языку, и родному краю.

Среднее Поволжье, где сейчас располагается Республика Марий Эл — древнейшая родина марийцев. Считается, что они пришли в эти земли около 1500 лет назад. До наших дней они сумели сохранить свои религиозные традиции и обряды — многие в регионе до сих пор исповедуют язычество — традиционные танцы и костюм с разноцветной вышивкой.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дeнь гocудapcтвeннocти Удмуpтcкoй Ρecпублики

Родственный марийцам народ — удмурты — сегодня также отмечают праздник: 4 ноября 1920 года была провозглашена автономия Вотской (Удмуртской области), которая впоследствии стала Удмуртской Республикой.

Удмурты — один из коренных народов Среднего Урала. Основой для формирования этноса послужили местные финно-пермские племена под влиянием скифов, угров, тюрок и славян. До середины XVI века удмурты не были единым народом: Северная группа довольно рано вошла в состав Вятской земли, которую осваивали русские переселенцы. Южные удмурты долгое время находились под влиянием Волжской Булгарии, а затем Золотой Орды и Казанского ханства.

Праздники в мире 4 ноября

  • День любви в Египте;
  • День конфет в США;
  • День скептиков в США;
  • День студентов в Иране.

Какой церковный праздник сегодня

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Согласно преданию, в 1579 году в Казани юной Матроне во сне явилась Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где стоит матронин дом, в земле зарыта икона и велела объявить об этом местным властям. Воеводы не захотели поверить Матроне и, возвратившись ни с чем, она сама откопала чудотворный образ.

До 1612 года Казанская икона была местночтимой, но во время сражения ополченцев с поляками список находился в войсках Дмитрия Пожарского. Позже образ, хранивший русские отряды в течение всего похода, установили на Красной площади. В память о спасении столицы царь Михаил Федорович велел отмечать праздник в честь иконы-заступницы.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 ноября

  • Праздник в честь икон Божией Матери Якобштадской и Андрониковской;
  • День памяти семи отроков Ефесских;
  • День памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского.

Приметы на 4 ноября

В старину день «Осенней Казанской» считался женским праздником, Казанскую Богоматерь называли бабьей заступницей. Часто в это время играли свадьбы и проводили расчеты за проделанную работу, так что многие мужчины возвращались домой с заработков.

  • Свадьба в День Казанской иконы сулит долгий и крепкий брак.
  • Не стоит сегодня отправляться в дальний путь — можно стать жертвой обмана или непогоды.
  • Ясный день 4 ноября предвещает похолодание.

Кто родился 4 ноября

Игорь Тальков (1956-1991)

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Globallookpress.com

Советский музыкант-мультиинструменталист и певец, основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг», участник коллектива «Электроклуб». Большая слава пришла к Талькову в конце 1980-х благодаря песне «Чистые пруды». Также он снялся в фильмах «За последней чертой» и «Царь Иван Грозный».

Жизнь артиста оборвалась 6 октября 1991 года во время концерта в Петербурге. По версии следствия, в ходе конфликта за кулисами продюсер Валерий Шляфман случайно выстрелил в Талькова.

Мэттью Макконахи (55 лет)

Американский актер и продюсер, известный по ролям в драматических фильмах и ромкомах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей», «Джентльмены» и многих других.

В 2020 году Макконахи выпустил мемуары под названием «Зеленый свет». Книга была признала «одним из главных литературных событий» года.

Кто еще родился 4 ноября

  • Пи Дидди (P.Diddy) (55 лет) — американский рэпер;
  • Табу (53 года) — индийская актриса;
  • Галина Боб (40 лет) — российская актриса;
  • Сергей Пахомов (58 лет) — российский актер и художник;
  • Ирина Мягкова (42 года) — российская актриса, стендап-комик.

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