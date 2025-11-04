Интернет и СМИ
23:22, 4 ноября 2025Интернет и СМИ

Коллеги и друзья Юрия Николаева поделились воспоминаниями о телеведущем

Бутман и Зара выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Коллеги и друзья телеведущего Юрия Николаева поделились воспоминаниями и выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман сообщил РЕН ТВ, что часто встречался с женой Николаева.

«Его супруга была связана с контрабасистным оркестром, поэтому у нас была связь через джаз. И потом мы с ней часто встречались в одном спортивном клубе. Мы рассказывали последние новости, общались. Совсем недавно говорили, что он пошел на поправку. Но, к сожалению, нет», — рассказал Бутман.

Певица Зара поведала, что виделась с телеведущим на программе «Сегодня вечером» и поддерживала с ним и его женой постоянную связь. Николаев успокаивал артистку и уверял, что «со здоровьем все под контролем», вспоминает она. «Очень горько, больно. Честно говоря, мы не ждали. Пусть ему сейчас будет легко. Мы его любим. Наша любимый дядя Юра», — высказалась певица.

О смерти советского и российского телеведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Днем его экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать пациента.

Свежая Россия
