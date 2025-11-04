Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Ушел из жизни советский и российский телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев. Ему было 76 лет.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе подтвердил кончину шоумена. «Человек, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал он в своем Telegram-канале.

Николаев был заядлым курильщиком. Несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Кроме того, в 2024 году он перенес COVID. За несколько часов до смерти его экстренно доставили в одну из московских больниц.

«Дядю Юру» любил весь Советский Союз

Николаев вел на телевидении программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Кроме того, с его участием выходили новогодние «Голубые огоньки» и шоу «Песня года».

В народе Юрий Николаев заработал прозвище «Дядя Юра». Этому способствовали его добродушный нрав и стремление работать с детской аудиторией, включая появление в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Поэт-песенник Александр Шаганов отметил, что Юрий Николаев был символом отечественного телевидения и эстрады. «Это был самый любимый телеведущий, самый добрый человек. От его улыбки и голоса исходило то, что называется свет. Его любила вся страна, весь Советский Союз», — заявил он.

«Он был очень комфортным в общении, профессионалом и хорошим коллегой, с которым хотелось работать», — вспомнила телеведущая Татьяна Веденеева.

Белорусская ведущая Лариса Грибалева также поделилась воспоминаниями о Николаеве. Соведущая «Утренней почты» в конце 90-х и 2000-х рассказала, что он всегда был собран и соблюдал тайминг. «Меня он научил работать с текстом, работать в кадре. Я не могла его подвести. Для меня эти дни работы были счастьем. Мы не были близко знакомы в плане общения, но мне посчастливилось работать с ним на главном канале России. Он потом приезжал к нам в Минск, снимался в нашей версии «Утренней почты». Это было событие для нашей страны, для нашего ТВ», — рассказала телеведущая.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале напомнил, что Николаев дал четкое определение артистам, покинувшим Россию в качестве демарша после начала спецоперации. «Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова "Родина"», — заявил тогда артист.