Над российским городом раздалась серия взрывов

Над Орлом раздалась серия взрывов. По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщают о вспышках в небе.
Как утверждают очевидцы, прозвучало как минимум три гулких взрыва в разных частях города. «От громких звуков затряслись стены в домах. Предварительно, сработала система ПВО по воздушным целям», — пишет Shot.
В настоящее время официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Шебекинского муниципального округа Белгородской области. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.