В российском регионе сообщили об обстреле округа ВСУ

ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Шебекинского муниципального округа Белгородской области. Об этом вечером 4 ноября в Telegram-канале сообщило МЧС российского региона.

Жителей призвали спуститься в укрытия.

До этого мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Беспилотник атаковал грузовик «ГАЗель» в Борисовском районе, неподалеку от хутора Красиво.

Ранее стало известно, что ребенок 13 лет был ранен при ударе ВСУ по Белгородской области. Мальчик получил ранение при ударе украинского FPV-дрона по легковому автомобилю на окраине хутора Кургашки.