Ребенок пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Ребенок 13 лет ранен при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Мальчик получил ранение при ударе украинского FPV-дрона по легковому автомобилю на окраине хутора Кургашки, пояснил губернатор.

Сразу после случившегося ребенка доставили в районную больницу. У него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ног. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Машина, рядом с которой находился мальчик, полностью уничтожена.

Вечером 17 октября ВСУ обстреляли Валуйки — один из районных центров Белгородской области. Ранения получил один человек.