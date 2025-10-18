Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 18 октября 2025Россия

Ребенок пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков: Ребенок 13 лет ранен при ударе ВСУ по Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ребенок 13 лет ранен при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Мальчик получил ранение при ударе украинского FPV-дрона по легковому автомобилю на окраине хутора Кургашки, пояснил губернатор.

Сразу после случившегося ребенка доставили в районную больницу. У него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ног. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Машина, рядом с которой находился мальчик, полностью уничтожена.

Вечером 17 октября ВСУ обстреляли Валуйки — один из районных центров Белгородской области. Ранения получил один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости