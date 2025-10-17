Российский город попал под ракетный удар со стороны Украины

Город Валуйки в Белгородской области попал под ракетный удар ВСУ

Город Валуйки в Белгородской области попал под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Повреждения получили два объекта инфраструктуры. Помимо этого, около одного из строений загорелась сухая трава. Повреждены также легковой автомобиль и «Газель».

В этот же день стало известно, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона ВСУ. В этот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.