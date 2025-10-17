Россия
14:46, 17 октября 2025Россия

Российский чиновник попал под удар дрона ВСУ в служебном автомобиле

Гладков: Глава Казинской территориальной администрации попал под удар дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа», — написал он.

В тот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. По словам Гладкова, ему диагностировали осколочные ранения бедра и плеча, а также минно-взрывную травму.

Ранее стало известно, что два чиновника в Белгородской области попали под удар дрона ВСУ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги и поясничной области.

