Российский чиновник попал под удар дрона ВСУ в служебном автомобиле

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа», — написал он.
В тот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. По словам Гладкова, ему диагностировали осколочные ранения бедра и плеча, а также минно-взрывную травму.
Ранее стало известно, что два чиновника в Белгородской области попали под удар дрона ВСУ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги и поясничной области.