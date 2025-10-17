Российский чиновник попал под удар дрона ВСУ в служебном автомобиле

Гладков: Глава Казинской территориальной администрации попал под удар дрона ВСУ

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа», — написал он.

В тот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. По словам Гладкова, ему диагностировали осколочные ранения бедра и плеча, а также минно-взрывную травму.

Ранее стало известно, что два чиновника в Белгородской области попали под удар дрона ВСУ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги и поясничной области.