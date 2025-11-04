Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал грузовик «ГАЗель» в Борисовском районе, неподалеку от хутора Красиво. Водитель получил ранение грудной клетки и осколочное ранение плеча. Пострадавшего россиянина доставили в районную больницу.

Транспортное средство также получило повреждения, добавил Гладков. О степени полученных машиной повреждений он не сообщил.

Ранее 4 ноября ВСУ атаковали Нижегородскую область. в результате отражения атаки силами противовоздушной обороны никто не пострадал. При этом в результате падения обломков были повреждены три частных и один многоквартирный дом.