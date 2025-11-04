Глава Нижегородской области раскрыл последствия налета дронов ВСУ

Глава Нижегородской области Никитин: В результате налета БПЛА пострадавших нет

Глава Нижегородской области Глеб Никитин раскрыл последствия налета дронов ВСУ на возглавляемый им регион. Об этом он написал в Telegram.

В ночь на 4 ноября Нижегородская область оказалась под ударом украинских беспилотников.

По словам Никитина, в результате отражения атаки силами противовоздушной обороны никто не пострадал. При этом в результате падения обломков были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

По данным Минобороны, ночью над Россией было сбито 85 беспилотников. Почти половину из них — 40 дронов — уничтожили над Воронежской областью.