Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 4 ноября 2025Россия

Глава Нижегородской области раскрыл последствия налета дронов ВСУ

Глава Нижегородской области Никитин: В результате налета БПЛА пострадавших нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава Нижегородской области Глеб Никитин раскрыл последствия налета дронов ВСУ на возглавляемый им регион. Об этом он написал в Telegram.

В ночь на 4 ноября Нижегородская область оказалась под ударом украинских беспилотников.

По словам Никитина, в результате отражения атаки силами противовоздушной обороны никто не пострадал. При этом в результате падения обломков были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

По данным Минобороны, ночью над Россией было сбито 85 беспилотников. Почти половину из них — 40 дронов — уничтожили над Воронежской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

    Постпред США при НАТО заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

    Два итальянца погибли при восхождении на гору в Непале

    Раскрыт размер зарплаты футболиста сборной Бразилии в «Зените»

    Бывший украинский солдат рассказал о качестве западных инструкторов ВСУ

    В Бельгии заявили о «слишком маленьком небе» для F-35

    Россиянин угадал счет трех матчей чемпионата Италии и выиграл 18,5 миллиона

    Названы детали возможной просьбы Венесуэлы к России по оружию

    Путин оценил влияние «Рособоронэкспорта» на рынке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости